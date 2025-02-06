Право вето с оговорками

Усиление противоречий в торговой политике стран ЕАЭС подтолкнуло государства к идее ограничить использование права вето для противодействия протекционистской политике союза — сейчас отдельные страны блокируют решения Евразийской экономической комиссии о применении антидемпинговых и специальных мер защиты рынка союза от товаров из третьих стран, чаще принимаемых по инициативе России, исходя из собственных экономических интересов. Проблема обсуждается с 2019 года, только в декабре 2024 года страны договорились устранить «бесконечный цикл» применения вето за счет необходимости его экономического обоснования и участия в рассмотрении споров Суда ЕАЭС. Решения, которые не могут быть приняты и в этой схеме, де-факто признаются политическими и выносятся на уровень глав государств союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбалансированный подход к разрешению союзных споров о защитных мерах в ЕАЭС искали пять лет, но, по словам министра торговли союза, в конце концов нашли

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сбалансированный подход к разрешению союзных споров о защитных мерах в ЕАЭС искали пять лет, но, по словам министра торговли союза, в конце концов нашли

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российское Минэкономики подготовило к ратификации проект протокола изменений в Договор об ЕАЭС, ограничивающий страны-участницы в применении права вето для защиты национальных интересов в ущерб союзным. Главы стран пятерки концептуально одобрили протокол изменений на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря.

Сейчас страны ЕАЭС могут накладывать вето на коллективные решения о введении антидемпинговых и специальных мер защиты рынка союза от товаров третьих стран.

Большинство расследований инициируется Россией — в стране сосредоточена большая часть производств ЕАЭС, требующих такой защиты. Поэтому правом вето чаще пользуются партнеры РФ: из-за географической близости и конкурентоспособности китайских производителей Казахстан и Киргизия меньше заинтересованы в защитных мерах.

Потребность регламентировать использование этого права возникла после того, как Казахстан в 2018 году заблокировал антидемпинговую меру в отношении гербицидов из Евросоюза. Тогда министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина отмечала, что страновое право вето позволяет обвиненному в демпинге бизнесу обходить запреты на ввоз продукции на рынок ЕАЭС, что снижает эффективность антидемпинговых расследований и протекционистских мер для производителей стран ЕАЭС. При этом процедура введения таких мер в союзе по сложности близка к нормам ВТО, по которым они готовятся годами.

Исключить использование вето невозможно — за странами союза признается право на защиту национальных интересов, поэтому Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) стремилась к «сбалансированному решению». По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, протокол учитывает интересы всех участников процесса. Государство—инициатор вето должно будет представить экономическое обоснование для блокировки или корректировки меры, процедуру рассмотрения ее Евразийским межправсоветом (ЕМПС) предлагается ограничить по времени и числу заседаний, учет национальных интересов инициатора вето предлагается поручить ЕЭК, а для урегулирования противоречий в отсутствие консенсуса в ЕМПС к процедуре подключат Суд ЕАЭС.

Согласно проекту протокола, главы государств смогут повторно наложить вето на измененное решение ЕЭК — тогда политическое решение о судьбе меры будет принимать уже Высший Евразийский экономический совет союза на уровне президентов.

Если члены Коллегии ЕЭК возражают против защитной меры, бизнес сможет ознакомиться с аргументами, которые легли в основу такого решения, и при необходимости оспорить его в Суде ЕАЭС. При введении же меры будут предусмотрены гарантии защиты потребителей: ЕЭК должна подготовить поведенческие рекомендации для производителей ЕАЭС по недопущению дискриминации потребителей, проблем с доступностью товара и необоснованного роста цен.

Протокол также создает альтернативные возможности для протекционизма — например, применение защитных мер в отдельных государствах—членах ЕАЭС. «Разработана процедура администрирования, которая позволит вводить меру только в отношении тех товаров, которые предназначены для потребления на территории отдельных стран ЕАЭС, что снизит вероятность негативных последствий для бизнеса других государств-членов»,— пояснял Андрей Слепнев.

Впрочем, эксперты Высшей школы экономики в исследовании рисков и перспектив развития ЕАЭС еще в 2019 году отмечали, что вето используется только для защиты экономических интересов покупателей — и обоснование и иные требования к реализации этого права повысят прозрачность таких решений, но не сократят его использование.

Диана Галиева