«Откорм плюс» вышел в плюс

Две инстанции арбитражного суда прекратили банкротство крупного землевладельца под Уфой. ООО «Откорм плюс», которому принадлежат около 175 га в Уфимском районе общей стоимостью более 800 млн руб., удалось выйти из процедуры после погашения требований кредиторов: предприниматель Руслан Даутов выплатил более 83 млн руб. Причины своего решения господин Даутов вчера называть не стал. Попытка отменить окончание банкротства в «Откорм плюс», предпринятая участником процесса Маратом Самойловым, оказалась безрезультативной. Суд апелляционной инстанции указал, что у компании есть ликвидное имущество для погашения текущих требований кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение о прекращении дела о банкротстве сельскохозяйственного предприятия ООО «Откорм плюс». В октябре 2024 года похожее решение вынес арбитражный суд Башкирии, установивший, что компания не обладает признаками несостоятельной. Тремя месяцами ранее индивидуальный предприниматель Руслан Даутов (является владельцем ООО «Стройгрупп») обратился в суд с заявлением о намерении погасить всю кредиторскую задолженность компании, включенную в реестр: на тот момент она составляла 83,7 млн руб.

Вчера Руслан Даутов отказался от комментариев «Ъ-Уфа».

Против прекращения банкротства выступил Марат Самойлов, участвующий в банкротом деле «Откорм плюса» в качестве третьего лица. Как следует из постановления суда, господин Самойлов поставил под сомнение возможность компании «исполнять свои, в том числе непросроченные, обязательства», которые, по его оценке, составляют около 30 млн руб. Кроме того, отмечал он, «Откорм плюс» получил нового кредитора в лице Руслана Даутова, которому обязан компенсировать погашенную им сумму реестровой задолженности. Господин Самойлов также обратил внимание на то, что при наличии у компании земельных участков стоимостью 835 млн руб. у нее отсутствуют сотрудники, техника — то есть она не может вести хозяйственную деятельность.

ООО «Откорм плюс», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в октябре 2008 года. Уставный капитал — 29,1 млн руб. 51% с 2014 года принадлежит самому «Откорм плюсу», 49% — у АО «Башкирское по племенной работе» (ФНС скрыла акционеров, ранее им было Росимущество), которое специализируется на производстве семени быков-производителей.

Отказывая в удовлетворении жалобы, суд апелляционной инстанции напомнил, что реестровая задолженность «Откорм плюс» погашена. Оценивая довод об отсутствии у компании финансов для расчетов по текущим долгам, суд перечислил имущество бывшего должника. В частности, компания владеет четырьмя земельными участками в Уфимском районе общей площадью 174,7 га. Стоимость одного только участка в 46,2 га, расположенного в Зубово (село активно застраивается многоквартирными домами, таунхаусами и коттеджами), в октябре 2024 года оценивалась в 835 млн руб. «Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что имущества должника достаточно для осуществления расчетов с кредиторами по текущим обязательствам»,— указал суд.

Ранее земельные участки находились в аренде у «Откорм плюс». Для приобретения их в собственность компания, у которой не было штатных юристов, в 2013 году наняла ООО «Консалтинговое агентство „Бэйсик“». За счет земли сельхозпредприятие рассчитывало увеличить свою капитализацию, следует из материалов арбитражного суда. Два года спустя документ был расторгнут, а «Откорм плюс» согласился с образовавшимся долгом в 49 млн руб. Владелец компании — «Башкирское по племенной работе» — одобрил соглашение между «Бэйсик» и «дочкой». В 2016 году арбитражный суд Башкирии выдал консалтинговому агентству исполнительный лист на принудительное взыскание задолженности. Пять лет спустя кредитор подал заявление о признании должника банкротом.

В августе 2022 года суд признал сельхозпредприятие несостоятельным. «Бэйсик» вошел в реестр требований кредиторов «Откорм плюса». «Башкирское по племенной работе», а также кредитор Сакина Галлямшина пытались вывести «Бэйсик» из реестра, но безрезультатно. Арбитражный суд Уральского округа в своем решении отметил, что консалтинговая компания помогла «Откорм плюсу» выкупить земельные участки по льготной цене, а также в процессе исполнения договора из своих средств погашала текущие задолженности: использовала так называемый механизм litigation finance, финансируя за свой счет некоторые издержки клиента. «Так, для должника одной из целей являлась максимизация имущественной массы при помощи привлеченных юристов, а для общества „КА «Бэйсик»“ целью являлось получение коммерческой прибыли»,— пояснил суд.

Дозвониться до «Откорм плюс» вчера не удалось: номера телефонов, указанные в ЕГРЮЛ, компании не принадлежат.

Марат Самойлов сообщил «Ъ-Уфа», что пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу.

«На фоне многократного пополнения имущественной массы должника в результате эффективной реализации плана по выкупу ликвидных земельных участков шансы на отмену судебных актов о прекращении процедуры банкротства близки к нулю»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов