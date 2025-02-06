Пейджер, который Нетаньяху подарил Трампу

Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман опубликовал в своем Telegram-канале фотографию золотого пейджера, который премьер Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу в ходе визита в Вашингтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал советника офиса премьера-министра Израиля Фото: Telegram-канал советника офиса премьера-министра Израиля

«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации "Хезболла"»,— написал господин Гендельман. На табличке под инсталляцией Биньямин Нетаньяху оставил послание: «Дональду Трампу, нашему великому другу и союзнику».

Президент Трамп заявил, что массовый взрыв пейджеров у членов «Хезболлы» стал «грандиозной операцией». И подарил израильскому премьеру совместное фото с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».

Напомним, операция с пейджерами была проведена Израилем в сентябре 2024 года. В результате первой волны взрывов в Ливане пострадали более 4 тыс. человек, погибли минимум 12. В результате второй погибли 25 человек и более 700 пострадали.