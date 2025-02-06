Путин призвал повысить требования для абитуриентов педагогических вузов

Президент России Владимир Путин отметил важность повышения требований для поступающих в педагогические вузы. Это касается направлений математики и естественных наук, сообщил глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в формате видеоконференции.

«Основа для технологического лидерства страны формируется прежде всего учителем. А это значит, что нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам по таким направлениям, как математика, физика, биология, химия»,— сказал Владимир Путин.

Также господин Путин предложил добавить профессию педагога в программу факультетов классических университетов. Президент России обратил внимание и на дефицит ставок учителей в школах, спрогнозированный на 2025 год. Эта тенденция в основном затронет начальные классы.

Подробнее о приемной кампании 2025 года — в материале «Ъ» «Вузы примут по-новому».