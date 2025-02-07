Над Черноземьем раскрывается Zont

Zont Hotel Group Николая Филатова и Александра Гендельсмана планирует стать управляющей компанией двух отелей в Воронеже и Белгороде, площадь каждого из которых оценивается в 6–7,5 тыс. кв. м. Для них уже подобраны участки, впрочем, их расположение и имена инвесторов пока не раскрываются. Инвестиции в каждый объект составят 5 млрд руб. Проекты строительства гостиниц на рынке считают востребованными, однако отельерам придется учитывать геополитическую ситуацию, на фоне которой есть снижение интереса к приграничным регионам, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Zont Hotel Group также может заняться управлением комплексом Stork Hotels, когда он будет достроен

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Zont Hotel Group также может заняться управлением комплексом Stork Hotels, когда он будет достроен

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Воронеже и Белгороде могут появиться два пятизвездных отеля российской гостиничной компании Zont Hotel Group, специализирующейся на управлении отелями и курортами преимущественно в формате аренды. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самой компании. Отели планируется открыть под новым премиальным брендом Enzo. Площадь каждого составит порядка 6–7,5 тыс. кв. м, сроки открытия пока не называются.

«Планируются два отдельных проекта на разных участках. Отличительная черта — нестандартный, креативный подход к сервису и дизайну: отели под этим брендом не могут быть типовыми. По участкам ясность есть, но, пока проекты не запущены, мы не раскрываем детальную информацию о них. Строительством займутся инвесторы — владельцы участков»,— рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор, основатель и совладелец гостиничной компании Zont Hotel Group Николай Филатов.

Остальные параметры проектов в Черноземье не публикуются. Однако известно, что объект под брендом Enzo во второй половине 2025 года планируется открыть в Москве, он займет семь этажей комплекса «Поклонная 9», реализуемого Ant Development в 7 км от Кремля. Инфраструктура отеля предполагает 130 дизайнерских номеров, три ресторана, лаунж-зоны, конференц-зал, фитнес с панорамным бассейном, залы для йоги и функциональных тренировок, а также спа-центр. Два ресторана отеля и фитнес-центр будут находиться под управлением Crocus Group. Над интерьером отеля, вдохновленного русскими сказками, работала студия Rockwell Group. В целом до конца 2025 года под управлением компании планируется открыть пять отелей с общим номерным фондом более 1,3 тыс. номеров.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Zont Hotel Group может стать управляющей компанией гостиничного комплекса Stork Hotels с апартаментами на 400 номеров в Липецке. Инвестиции в строительство составят 2,75 млрд руб., проект реализует ГК «Ремстройсервис». Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года.

По собственным данным, Zont Hotel Group основана в 2011 году. В портфеле компании более 20 отелей c общим фондом более 2,5 тыс. номеров в Москве и Мособласти, Омске, Улан-Удэ, Великом Новгороде, Елабуге и других городах. Годовой оборот группы за 2024 год составил более 5 млрд руб. По данным Rusprofile.ru, ООО «Зонт хотел групп» зарегистрировано в Москве в 2019 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Гендиректор — Николай Филатов, которому принадлежит половина долей общества, другая половина — у Александра Гендельсмана. Выручка ООО в 2023 году составила 170 млн руб., чистая прибыль — 45 млн руб.

По данным Белгородстата на 2023 год, в Белгороде зарегистрировано 40 гостиниц, номерной фонд — 1456. «В этом городе ситуация с сетевыми отелями пока не столь разнообразна. Из известных отельных сетей тут работает Amaks Hotels & Resorts. На “четверки” приходится 20% от всех гостиниц, на трехзвездные объекты — 43%, на “двойки” — 6% отелей, на объекты размещения без категории — 31%,— рассказала директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами “Ракета” Дарья Зубрицкая.— С конференц-возможностями сейчас работают 20% отелей Белгорода, спа-услуги предоставляют 17%. Менее 10% гостиниц предлагают гостям полный и полупансион, в основном они сосредоточены на завтраке. Схожая ситуация в воронежских гостиницах».

По данным Воронежстата, в облцентре на конец 2023 года насчитывалось 229 гостиниц с общим номерным фондом 6,2 тыс. и 13132 койко-местами. Сейчас в Воронеже работают Amaks, Cosmos, Marriott, Mercure, Azimut, Hampton by Hilton, Marton и другие сетевые игроки. Они, по данным госпожи Зубрицкой, составляют около 5% от общего количества гостиниц. На пятизвездные приходится до 10% от общего числа гостиниц Воронежа, на четырехзвездные — 22%, на трехзвездные — 45%, на двухзвездные — 8%. Число отелей с возможностями для проведения бизнес-мероприятий (конференц-залы и митинг-румы) составляет 43%. Четверть гостиниц предлагает гостям спа-услуги.

«Для новых отельеров важно учитывать геополитическую ситуацию, на фоне которой наблюдается снижение интереса инвесторов к регионам, близким к линии фронта. На повестке дня стоит кадровый вопрос в отелях — не хватает горничных, администраторов, работников кухни. Традиционно влияет на загруженность отелей сезонность»,— подытожила Дарья Зубрицкая.

Партнер NF Group Ольга Широкова подчеркивает, что в Воронеже и Белгороде преобладает деловой туризм. Объем качественного номерного фонда первого, по ее оценкам, составляет почти 1 тыс. единиц. В Белгороде объем предложения скромнее, считает госпожа Широкова: около 400 единиц. «В целом потенциал для качественного развития рынка есть в каждом городе. Выход в правильной локации и с грамотно выстроенным продуктом позволит обеспечить хороший уровень загрузки»,— считает эксперт.

Новые гостиничные проекты в регионах заявляются на фоне развития внутреннего туризма, которое стало одним из приоритетных направлений властей. Увеличение темпов ввода гостиниц российскими игроками аналитики связывают с уходом из РФ международных операторов, которые освободили нишу, а также с господдержкой, включая программу льготного кредитования туристической инфраструктуры, налоговые льготы, субсидии. По данным исследования консалтинговой компании в сфере недвижимости Nikoliers, по итогам 2024 года объем ввода гостиниц по всей России должен вырасти более чем в два раза год к году — до 3 тыс. номеров.

Анна Швечикова