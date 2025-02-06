В Чувашии возбудили уголовное дело о массовом заболевании в лицее

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») по факту массового заболевания учащихся лицея в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа. Об этом сообщил «Ъ» исполняющий обязанности специалиста по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Чувашии Александр Сорокин.

Семь учащихся лицея 4 февраля обратились за медицинской помощью. Дети жаловались на общую слабость, диарею. Один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение больницы в состоянии средней тяжести, шестерым назначили амбулаторное лечение, и они находились под наблюдением участковых педиатров. Однако с вечера 4 февраля число заболевших увеличилось до 41. Четверых учащихся госпитализировали, остальных лечат амбулаторно. В СУ СКР по Чувашии уточнили, что «обращения детей в медицинские учреждения продолжают поступать».

«Ситуация контролируется главой Чувашии Олегом Николаевым и профильными ведомствами»,— отметили в Минздраве Чувашии. В лицей 4 февраля выезжала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. К расследованию были подключены сотрудники Роспотребнадзора и минобразования Чувашии. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продуктов в столовой и смывы с поверхностей для проведения исследования на предмет выявления инфекции.

В прокуратуре Чувашии, взявшей на контроль ход расследования, пояснили, что, по предварительной информации, источником инфекции могла стать столовая лицея.

Олег Ерусланов, Чебоксары