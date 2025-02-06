Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии возбудили уголовное дело о массовом заболевании в лицее

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») по факту массового заболевания учащихся лицея в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа. Об этом сообщил «Ъ» исполняющий обязанности специалиста по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Чувашии Александр Сорокин.

Семь учащихся лицея 4 февраля обратились за медицинской помощью. Дети жаловались на общую слабость, диарею. Один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение больницы в состоянии средней тяжести, шестерым назначили амбулаторное лечение, и они находились под наблюдением участковых педиатров. Однако с вечера 4 февраля число заболевших увеличилось до 41. Четверых учащихся госпитализировали, остальных лечат амбулаторно. В СУ СКР по Чувашии уточнили, что «обращения детей в медицинские учреждения продолжают поступать».

«Ситуация контролируется главой Чувашии Олегом Николаевым и профильными ведомствами»,— отметили в Минздраве Чувашии. В лицей 4 февраля выезжала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. К расследованию были подключены сотрудники Роспотребнадзора и минобразования Чувашии. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продуктов в столовой и смывы с поверхностей для проведения исследования на предмет выявления инфекции.

В прокуратуре Чувашии, взявшей на контроль ход расследования, пояснили, что, по предварительной информации, источником инфекции могла стать столовая лицея.

Олег Ерусланов, Чебоксары

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...