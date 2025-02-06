Россия и Абхазия пересмотрят инвестиционное соглашение

Инвестиционное соглашение России и Абхазии не будет реализовано в изначальном виде. Стороны договорились пересмотреть условия сотрудничества, чтобы учесть интересы граждан и бизнеса стран. Это следует из разговора заместителя председателя правительства Александра Новака и исполняющего обязанности главы Абхазии Бадры Гунбы, сообщается на сайте правительства.

«Соглашусь с вами, что в том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано... Мы, безусловно, обеспечим баланс и взаимный учет интересов всех сторон, в том числе населения и абхазского бизнеса»,— сказал господин Новак на встрече с господином Гунбой.

Кроме того, стороны договорились скорректировать российские меры господдержки инвестиционных проектов Абхазии в области малого и среднего бизнеса. Господин Гунба отметил, что Абхазия нацелена на привлечение инвестиций из России в свою экономику.

Исполняющий обязанности президента Абхазии также сказал господину Новаку, что республика переживает дефицит электроэнергии. «Мы готовы найти решение и с завтрашнего дня обеспечить поставки электроэнергии»,— согласился помочь частично признанному государству Александр Новак.

Сейчас финансовая помощь Абхазии предполагает, что Россия возмещает часть затрат на покупку оборудования и сельхозтехники малого и среднего бизнеса страны. Кроме того, Россия компенсирует часть процентной ставки по кредитам на реализацию инвестиционных проектов.

Подробнее о диалоге между странами — в публикации «Ъ» «Абхазия увидит свет».