Суд арестовал двух подростков по обвинению в сожжении флага Российской империи

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявил обвинения двум студентам колледжа в возрасте 16 и 17 лет по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации, сообщила пресс-служба республиканского управления СКР.

По данным следствия, не позднее 5 января этого года обвиняемые сожгли флаг Российской империи у стелы при въезде в Бурзянский район. Соответствующий видеоролик они опубликовали в интернете. По мнению следствия, обвиняемые действовали «в интересах экстремистской организации, деятельность которой направлена на разрушение многонационального единства и территориальной целостности России, запрещенная в июне 2024 года решением Верховного суда РФ».

Личности подростков были установлены благодаря совместной работе следователей СКР и оперативников УФСБ.

Также выяснилось, что студенты наносили националистические надписи на фасады домов в селе Старосубхангулово за денежное вознаграждение. По этому факту возбуждено новое уголовное дело о вандализме.

Обвиняемые признали вину. По решению суда они арестованы.

Олег Вахитов