Трамп создаст управление по религиям и комиссию по свободе вероисповедания

Президент США Дональд Трамп заявил, что создаст в Белом доме комиссию по свободе вероисповедания и управление по религиям. Об этом американский лидер сообщил на Национальной духовной трапезе в Капитолии, пишет агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как отмечает Reuters, в своей речи господин Трамп также анонсировал указ, предписывающий генеральному прокурору США создать федеральную рабочую группу по борьбе с антихристианскими предубеждениями. Указ будет подписан позже в четверг, заверил американский лидер.

Ежегодно в первый четверг февраля американские политики, бизнесмены и иностранные гости собираются в Вашингтоне на духовную трапезу. Впервые мероприятие было организовано в 1953 году 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Предполагалось, что совместный завтрак проложит путь к «духовному обновлению» США.

Анастасия Домбицкая