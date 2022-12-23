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Коммерсантъ FM
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Фестиваль комикончился

Организатору Comic Сon Russia и «Игромира» грозит банкротство

ООО КРИ, организатора крупнейших выставок популярной молодежной культуры Comic Con Russia и «Игромир», требуют признать банкротом. КРИ задолжала средства участнику выставки 2021 года, которую отменили из-за пандемии. На рынке ждут, что к банкротству вскоре присоединятся другие кредиторы. По данным “Ъ”, в начале 2022 года покупку КРИ рассматривала МТС, но отказалась от сделки после ухода из РФ зарубежных брендов.

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что арбитражный суд Москвы 16 декабря принял к производству заявление о признании банкротом ООО КРИ, которое владеет правами на товарные знаки Comic Сon Russia и «Игромир». Заявителем выступило ООО ДИС-3 (в числе основных видов деятельности — торговля аудио- и видеотехникой, игрушками), сумма требований не указана.

Из другого иска ДИС-3 к КРИ следует, что в апреле 2021 года компания оплатила КРИ взнос за участие в выставке «Игромир», которая должна была состояться осенью 2021 года, но она была отменена организатором, а ДИС-3 не смогла вернуть взнос за участие в ней. В сентябре суд удовлетворил требования ДИС-3 и постановил взыскать с КРИ 3,5 млн руб. Представители КРИ от комментариев отказались, гендиректор ДИС-3 Вячеслав Рыбаков на вопросы “Ъ” не ответил.

Comic Сon Russia — крупнейший в РФ фестиваль популярной культуры, аниме, фантастики, видеоигр и т. д., проводился с 2014 года. В 2019 году выставку посетили 183 тыс. человек, на ней было представлено 200 компаний, среди которых крупные издатели игр CD Projekt RED, Gigabyte, Kojima Productions, Microsoft. В 2020 году из-за пандемии выставку перенесли на 2021 год, затем на 2022 год, но она не состоялась.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО КРИ учреждено в 2004 году. Компанией владеют Владимир Ельцов и Сергей Орловский (по 22,5%), Владимир Кудр (13,28%), Александр Федоров (10%), Дмитрий Архипов (9,22%), а также ООО «Оливин-ИТ» (22,5%, компания на 99% принадлежит издателю компьютерных игр «Бука»). В 2021 году выручка КРИ составила 15 млн руб., чистая прибыль — 204 тыс. руб.

Акционеры КРИ хотят полностью свернуть деятельность в России, говорит источник “Ъ” на рынке видеоигр: «Проблема не в деньгах — найти средства на то, чтобы расплатиться с кредиторами, возможно. Вопрос скорее в том, как проводить сейчас Comic Con Russia и "Игромир". На выставки не приедет ни одна зарубежная компания». Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, считает, что к делу о банкротстве КРИ могут подключиться и другие кредиторы.

В начале 2022 года владельцы КРИ вели переговоры о продаже компании МТС, говорят два собеседника “Ъ” на рынке видеоигр: «МТС интересовали права на Comic Con Russia и "Игромир"». Но, уточняет один из источников “Ъ”, оператор отказался от сделки, когда стало понятно, что проводить мероприятие будет невозможно из-за санкций и ухода с рынка зарубежных брендов. В МТС от комментариев отказались.

Comic Сon Russia был одним из самых известных брендов мероприятий для молодой аудитории, говорит гендиректор «0+ Медиа», организатор выставки «Мультимир» Александр Саблуков: «При проведении нашей выставки мы привлекали их команду для помощи в организации и убедились, что это профессионалы с опытом, позволившим нам избежать массы ошибок». Но два года пандемии, по сути, разрушили рынок таких мероприятий, признает он.

Партнерами проекта были в основном зарубежные держатели контента или их представители в РФ, отмечает гендиректор агентства Megalicense Захар Назаренко: «Именно проблему отсутствия контента в первую очередь придется решать возможному покупателю проекта, но даже китайские производители игр вряд ли будут выставляться в РФ ближайший год-два, опасаясь последствий для своего имиджа на Западе». Сейчас продать актив не получится, считает управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков: в рамках конкурсного производства могут быть оспорены все сделки, совершенные за последние три года. В период банкротства, если оно будет начато, судьбу активов компании решат кредиторы и арбитражный управляющий.

Никита Королев, Валерия Лебедева

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