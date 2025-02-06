Беспилотные авто выехали из эксперимента

Беспилотные автомобили, протестированные в России, спровоцировали всего 36 ДТП. Из них лишь два по вине самой машины. Таковы итоги эксперимента, который проводили два с половиной года. В подавляющем большинстве случаев машиной управлял автопилот, а человек вмешивался лишь по необходимости, приводит РБК данные Минэкономразвития. Почти всегда в ДТП был виноват «другой участник» движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Всего с весны 2022 года роботакси осуществили в краснодарском Сириусе 80 тыс. поездок, еще 20 тыс. пришлось на татарстанский Иннополис и 2 тыс. — на московское Ясенево. В этих зонах действует экспериментальный правовой режим. А в ближайшее время Минэкономразвития рассчитывает расширить зону его действия в Москве.

Учитывая статистику ДТП, идея перспективная, считает эксперт по беспилотным технологиям Юрий Минкин: «Лицензии были выданы на несколько сот автомобилей, но, насколько я знаю, тестируется несколько десятков. В принципе цифры неплохие: два ДТП с участием автомобилей, которые наезжают сотни тысяч или даже миллионы километров — это ничтожно мало. Автомобиль с водителем в среднем попадает в одном ДТП на 30-50 тыс. км.

Сейчас многие беспилотники выезжают на дороги общего пользования, чтобы получить реальные данные, в город, где есть и хорошие водители, и не очень адекватные. Когда мы собираем эти данные и анализируем ошибки, мы их больше не повторим. Например, выезжаем из тоннеля, происходит перепад света, соответственно, камера могла на какое-то время ослепнуть. Может быть ошибка, например, нейронной сети — не распознала какой-то экзотический автомобиль или препятствие. Неизбежно подобные ДТП будут происходить.

Но сейчас на дорогах гибнут 20-30 тыс. человек в год, это означает, что будут гибнуть 2-3 тыс. человек в год, то есть мы сохраним жизни 20 тыс. людей.

Сейчас возникают большие юридические вопросы. Непонятно, если произошло ДТП, кто за это платит — владелец автомобиля, разработчик, эксплуатант? И пока это все еще довольно дорого — вычислители, сенсоры. Если мы говорим о переоборудовании обычного автомобиля в беспилотный, то это может удвоить или утроить его стоимость. Понятно, что для рядового потребителя это неприемлемая цена».

К 2035 году беспилотных автомобилей на российских дорогах будет более четверти, а к 2042-му — свыше 80%, прогнозировали в консалтинговой компании «Яков и партнеры». Первыми такой транспорт задействуют грузовые компании, но при этом должны быть выполнены несколько условий, отмечает директор Центра исследований умного города ВШЭ Константин Трофименко: «Во-первых, катастрофический дефицит водителей в сегменте грузовых перевозок, там практически нет молодежи. Во-вторых, у водителей есть режим труда и отдыха, а беспилотник в идеале должен работать 24/7. То же самое касается такси и каршеринга. Здесь вопрос в долгосрочной стратегии производителей авто, это скорее частные инвестиции должны быть.

Проблем действительно много. Есть юридический вопрос, который на самом деле пока в мире не решен — ни одна из этих моделей не идеальна, это серьезный риск, который может мешать внедрению этой технологии. Затем вопрос кибербезопасности — технически взломать беспилотный автомобиль возможно, такие попытки точно будут. И совершенно точно это будет использоваться как средство диверсии, терроризма, каких-то межгосударственных конфликтов.

И, наконец, для внедрения беспилотных автомобилей требуется кардинальное изменение всей инфраструктуры — знаки, разметка, какие-то датчики, метки, которые будут управлять этим беспилотным трафиком. Для этого нужны огромнейшие вычислительные центры с квантовыми компьютерами, которые обрабатывают миллиарды операций в секунду. Должна быть связь не 5G, как сейчас предлагают, а что-нибудь типа 8G.

Если все будет хорошо, то к 2045 году мы можем иметь какую-то инфраструктуру, где будут ездить только беспилотники — магистральные сети или, может быть, выделенные полосы только для них».

В декабре крупные российские компании начали искать водителей беспилотных грузовиков. Такую вакансию, к примеру, тогда опубликовал «Яндекс». Как отмечалось, у соискателя должны быть права, которые разрешают управлять грузовиком с прицепом весом более 750 кг, и опыт вождения подобного транспорта от трех лет.

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Елизавета Скобцова