Правительство разработало дополнительные меры поддержки для ополченцев ДНР и ЛНР

Правительство России подготовило поправки в законодательство для поддержки ополченцев Донецкой и Луганской народных республик. Изменения предполагают, что пенсию по инвалидности будут выплачивать добровольцам в беззаявительном порядке. На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о двойной выплате раненым военнослужащим: одна — по старости или выслуге лет, другая — по инвалидности. Поправки, подготовленные ко второму чтению, назвал на сегодняшнем заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Для членов воинских формирований такой подход уже предусмотрен законопроектом»,— сказал господин Мишустин. По его словам, теперь военнослужащим не придется подавать документы на получение выплат, поскольку все нужные органам соцзащиты сведения находятся в государственной информационной базе.

Также будет усовершенствована процедура выплаты пенсионных накоплений погибших участников СВО, сказал премьер-министр. Господин Мишустин подчеркнул, что содействие российским военным в решении всех вопросов «без волокиты» — в приоритете у работы правительства.

В конце мая 2024 года рабочая группа по СВО от «Единой России» направляла доклад президенту России Владимиру Путину, в котором уточняются нормы выделения бесплатных земельных участков для участников спецоперации. Отдельно обсуждался вопрос о том, чтобы предоставить возможность ополченцам ЛНР и ДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, повторно пройти военно-врачебные комиссии.