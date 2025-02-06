«Некоторые работы публика увидела впервые»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новом проекте в центре современного искусства AZ/ART, посвященном 90-летию художника-нонконформиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей AZ Фото: Музей AZ

До 16 февраля в центре современного искусства AZ/ART на Маросейке продлена работа выставочного проекта «А в степи: бушует ветер...», который посвящен 90-летию со дня рождения одного из самых известных художников-нонконформистов Владимира Яковлева (1934-1998). Инициаторами проекта стали коллекционер Сергей Александров и реставратор и эксперт Валерий Силаев. Собственно, основу экспозиции составили как раз работы из собрания Александрова. Среди 70 экспонатов проекта также картины и графика из собраний Музея AZ, ГТГ, коллекций Николая Котрелева, Михаила Алшибая, семьи художника и других. Проект представил главные направления в творчестве Яковлева: абстракции, цветы и портреты, созданные в 1950-1970-е годы.

Сергей Александров провел для меня персональную экскурсию по выставке (кстати, он проводит такие экскурсии-рассказы для всех, очень советую на них попасть). Сергей рассказывает очень личностно, со многими фамильными и творческими подробностями, странными переплетениями судеб собирателей и художников. Многие работы были приобретены в коллекции Александрова и Натальи Опалевой (гендиректора Музея AZ) непосредственно у друзей и соратников Яковлева, хорошо его знавших, бывавших у него дома в Марьиной роще, первых покупателей работ этого художника с очень непростой судьбой.

Название выставки, встречающее зрителя на входе в белокаменное пространство XVII столетия, это фрагмент одного из небольших нерифмованных стихотворений Владимира Яковлева: «А в степи: бушует ветер,/ Ветер бурю догоняет, /И абстрактные картины/ Все развешаны мои...».

Про Яковлева говорят, что он создавал «портреты ветров», «портреты цветов», а часто в людских портретах персонажи прорастают цветами или несут кресты как символ того, что человек несет на себе всю свою жизнь. Как и сам художник. Некоторые работы публика увидела впервые, например, три картины из собрания Третьяковки, которых, можно сказать, никто не знал: «Композиция. Дождик, солнце» и «Беспредметная композиция» (1958–1959), а также шедевр 1950-х «Голова», его только что отреставрировал Валерий Силаев.

Дмитрий Буткевич