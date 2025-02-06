В Башкирии средняя зарплата исследователей достигла 86,6 тысяч рублей

Средняя зарплата занятых в секторе исследований и разработок в Башкирии в 2022 году составила 86,6 тыс. руб., что на 29% выше уровня 2020 года и в 1,8 раз выше среднего показателя в регионе, следует из республиканской программы научно-технологического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Показатель обеспеченности научно-исследовательской инфраструктурой сотрудников за два года увеличился в шесть раз. При этом в республике наблюдается снижение уровня изобретательской активности (в 2022 году коэффициент изобретательской активности с учетом разработки полезных моделей составил 1,41, в 2020 году — 1,51).

В 2022 году Башкирия вошла в число лидеров в Приволжском федеральном округе по числу заявок на изобретение или полезную модель, 70% из которых были зарегистрированы. Всего в прошлом году было подано 430 заявок на изобретения и 139 — на полезные модели.

Майя Иванова