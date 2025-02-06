АТОР: число турпоездок россиян за рубеж в 2024 году выросло на 15,4%

По подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), число поездок россиян с целью туризма в 2024 году составило 17,4 млн. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 15,4%. Более 14 млн поездок было совершено с целью классического и делового туризма — отдыха, оздоровления, участия в мероприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Всего за 2024 год было совершено 29,1 млн поездок — на 7% больше, чем в 2023 году, но все еще на 39,3% меньше, чем было в последнем доковидном 2019 году. Турпоездки составило 59,7% от общего числа выездного потока россиян за границу.

Согласно АТОР, 38,5% выездного туризма России приходится на Турцию, 11,4% — на ОАЭ, 10,9% — на Китай. Турпоток россиян в Турцию в 2024 году вырос на 6,3%, до 6,7 млн поездок, в ОАЭ — на 15,6%, до 1,99 млн поездок, в Китай — на 96,5% и составил 1,8 млн поездок.

Подробнее о планах россиян на лето — в материале «Ъ» «Бремя туризма».