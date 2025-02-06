Песков объяснил, почему главу «Роскосмоса» Борисова отправили в отставку

Кремль не имеет претензий к Юрию Борисову, который сегодня, 6 февраля, был освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отставку господина Борисова он объяснил ротацией кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в ближайшие дни у Владимира Путина не запланированы встречи с новым и бывшим гендиректорами «Роскосмоса». В то же время он отметил, что глава государства регулярно получает доклады о том, «как происходят дела» в госкорпорации.

Новым гендиректором «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов — заместитель министра транспорта. Ранее он был президентом единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса» АО «Спутниковая система ''Гонец''».