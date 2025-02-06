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Коммерсантъ FM
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Юрий Борисов освобожден от должности главы «Роскосмоса»

Пресс-служба Кремля сообщила, что Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации назначен Дмитрий Баканов — замглавы Минтранса.

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Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитрий Баканов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Юрий Борисов стал руководителем «Роскосмоса» 15 июля 2022 года, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Одновременно с 25 июля того же года по 18 января 2024 года был специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. До прихода на пост господин Борисов трудился в качестве зампредседателя правительства России. Основной деятельностью господина Борисова было создание реформ, повышающих эффективности корпорации, и укрепление позиций страны в космосе.

Чем известен Юрий Борисов

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