Минздрав: 85% детей в России «здоровы или почти здоровы»

Около 85% детей в России «здоровы или почти здоровы», заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова со ссылкой на результаты профилактических медосмотров. Она не уточнила, о каких группах здоровья идет речь в этих данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

I группа здоровья — дети с нормальным физическим и психическим развитием; II группа здоровья — дети без хронических заболеваний, но с некоторыми функциональными нарушениями (избыток массы тела, последствия травм или операций, общая задержка физического развития и др.); III группа здоровья — дети с хроническими заболеваниями; IV и V группы здоровья — дети с тяжелыми хроническими заболеваниями и дети-инвалиды.

«В рамках нацпроекта был достигнут охват детей профилактическими осмотрами 98%, это очень высокая цифра. Сегодня ни одна страна в мире не может похвастаться такой системой активного выявления заболеваний у детей»,— сказала госпожа Котова, выступая на Международном форуме материнства и детства (цитата по «РИА Новости»).

В ноябре 2022 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что среди российских детей 28% имеют первую группу здоровья, 56,5% — вторую, 13% — третью, 9,6% — четвертую, около 2% — пятую. Тогда он отмечал, что число детей с первой группой здоровья с 2019 года выросло почти на 7,5%.

Полина Мотызлевская