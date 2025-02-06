Бастрыкин инициировал проверку из-за сброса отходов у охраняемой зоны в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки около охраняемой зоны «Лебяжье» после сообщений о сливах канализационных отходов в границах лесного массива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следователей, уже полгода одно из предприятий в Казани сбрасывает отходы на рельеф местности рядом с особо охраняемой зоной, дошкольным учреждением и детскими оздоровительными лагерями. Местные жители неоднократно жаловались на едкий запах из-за загрязнения почвы.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву доложить о результатах процессуальной проверки.

В октябре 2024 года глава СК России уже ставил задачу провести проверку рядом с ЖК «Залесный» на охраняемой территории «Лебяжье».

Дарья Сайфиева