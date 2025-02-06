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Свердловские власти направят 234 млн рублей на замену лифтов в четырех городах

Власти Свердловской области выделят более 234 млн руб. на обновление лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Ревде, сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, на замену лифтов будет направлен 391 млн руб. из фонда капитального ремонта, 183,2 млн руб. — из местных бюджетов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Это позволит произвести замену 190 лифтов в 73 многоквартирных домах»,— пояснил и.о. министра энергетики и ЖКХ области Алексей Рубцов.

В частности, в Екатеринбурге планируется обновить 157 лифтов в 58 многоквартирных домах, в Нижнем Тагиле — 29 лифтов в 12 многоквартирных домах, в Ревде — три лифта в двух многоквартирных домах, в Серове — лифт в одном многоквартирном доме.

В департаменте отметили, что в 2025 году власти намерены обновить около 350 лифтов в многоквартирных домах региона. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 500 млн руб. По данным департамента, в 2024 году в регионе заменили 451 лифт, общая стоимость произведенных работ составила более 1,7 млрд руб.

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