Сбер сводил студентов юга России на премьеру «Злого города»

В кинотеатрах Ростова-на-Дону, Краснодара и Симферополя прошел закрытый премьерный показ исторической драмы «Злой город», организованный Сбером специально для студентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Более 500 ребят первыми увидели фильм Константина Буслова о героической обороне Козельска в 1238 году, повествующий о защите города от Золотой Орды.

«Мы стремимся создавать возможности для молодежи знакомиться с лучшими примерами отечественного кинематографа, которые вдохновляют и раскрывают важные исторические события. «Злой город» — это не просто фильм, а история о силе духа, верности своим идеалам и командной работе. Эти ценности нам близки, и мы рады поддерживать проекты, формирующие культуру и осознание исторического наследия», — рассказывает HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Отмечается, что фильм вызвал большой интерес у студентов.