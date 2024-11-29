Мерзлякова: за 9 месяцев 2024 года из украинского плена вернулось 26 свердловчан

За 9 месяцев 2024 года из украинского плена вернулось 26 участников специальной военной операции (СВО) из Свердловской области, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Получилось так много, потому что нам удалось застать ситуацию с курскими срочниками. К нам обратился сам командир бригады. Тогда силы ВСУ зашли к нам вероломно и захватили военных в плен», — рассказала госпожа Мерзлякова. По ее словам, многие солдаты после возвращения из плена вновь ушли на фронт.

Татьяна Мерзлякова подчеркнула, что 43% обращений, которые поступают в аппарат омбудсмена, связаны с СВО. «Работа идет напряженно, в Свердловской области горячая линия работает бесперебойно. На первом месте стоят темы о нарушении прав военнослужащих. Вторая непростая тема — поиск пропавших без вести. Третья — невыплата денежного довольствия, четвертая — права на охрану здоровья и медицинскую помощь», — резюмировала омбудсмен.

Мария Шараева