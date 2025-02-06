США и Израиль договорились совместно работать над угрозами со стороны Ирана

В Пентагоне прошла встреча главы Минобороны США Пита Хегсета и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это первая встреча господина Хегсета с высокопоставленным иностранным лицом после его назначения на пост министра обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, Пит Хегсет подчеркнул тесные связи между США и Израилем, назвав еврейское государство образцовым союзником на Ближнем Востоке. Министр обороны США также поблагодарил господина Нетаньяху за военные операции Израиля, которые значительно ослабили Иран.

Стороны подтвердили, что Иран остается «угрозой региональной безопасности» и договорились работать сообща над этим «вызовом». Господин Хегсет подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать право Израиля на самооборону.

Накануне, 5 февраля, Биньямин Нетаньяху встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. По итогам встречи американский президент пообещал, что США возьмут сектор Газа под свой контроль. Жителей анклава он вновь предложил переселить в разные страны, среди которых назвал Иорданию и Египет.

Подробнее о ситуации — в материале «Газе меняют собственника».