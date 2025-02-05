Курс юаня на Мосбирже впервые с сентября 2024 года упал ниже 13 рублей

Курс юаня, по данным на 20:46 мск, опустился до 12,996 руб. впервые с 20 сентября 2024 года. Это на 27,1 копейки ниже уровня китайской валюты на закрытии торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Вместе с тем курс рубля в паре с юанем обновил исторический максимум впервые с сентября прошлого года, несмотря на негативную динамику цен на нефть. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на Чикагской товарной бирже к 20:04 мск подешевели на $1,57 (-2,6%) — до $74,6 за баррель.

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Официальный курс юаня от Банка России на 6 февраля составляет 13,25 руб. Курс китайской валюты на сегодня — 13,29 руб.

Подробнее о курсе китайской валюты — в материале «Юань стремится в поднебесье».