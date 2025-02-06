Ленобласть асфальтирует реорганизацию

В ближайшее время в Ленобласти появится еще три государственных асфальтобетонных завода, которые будут поставлять стройматериалы на дорожные стройки региона, рассказали вчера журналистам зампред областного правительства Сергей Харлашкин и председатель дорожного комитета Денис Седов. Открытие в 2023 году первого такого завода мощностью 1,2 тыс. тонн продукции за смену областные чиновники считают одним из достижений официально состоявшейся реорганизации дорожного комплекса Ленобласти. Эксперты полагают, что в вопросах текущего содержания дорог объединение ремонтно-строительных управлений и поставщиков стройматериалов в единую структуру является позитивным шагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Асфальтобетонный завод, автомобиль во время загрузки асфальта в кузов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Асфальтобетонный завод, автомобиль во время загрузки асфальта в кузов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Реорганизация дорожной отрасли Ленобласти проводилась несколько лет, напомнил заместитель председателя правительства 47-го региона по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. К 2017 году в Ленобласти действовало 17 дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ). К 2022 году их объединили в шесть ДРСУ, которые в прошлом году вошли в состав «Ленавтодора» (см. «Ъ-СПб» от 20.02.2024). Сам «Ленавтодор», согласно записи в ЕГРЮЛ, с 13 января 2025 года был реорганизован из ГКУ «Ленавтодор» в ГБУ ЛО «Ленавтодор». Глобально в результате реформирования областной дорожный комплекс поделился на две части: функции строительства взяло на себя государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства» (ГКУ ЛО «ДДС»), а функции ремонта и содержания дорог — государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГБУ «Ленавтодор»).

До реформы в конкурсах на проведение дорожных работ принимали участие многие предприятия, рассуждал господин Харлашкин, и этот процесс нередко сопровождался демпингом на стоимость работ, отличался слабой системой контроля за ходом работ, а в результате случалось, что контракты подписывались с недобросовестными подрядчиками. «Теперь же ответственность за все ремонтные программы, а самое главное — за содержание дорог — будут нести наши государственные бюджетные учреждения со своей системой контроля, финансирования и снабжения строительными материалами»,— объяснил профильный зампред областного правительства.

Централизацию поставок материалов господин Харлашкин назвал важным достижением реформы. «Если раньше каждое предприятие закупало материалы, что называется, где придется и мелким оптом, то сейчас это все будет централизовано»,— сказал он. С открытием в 2023 году асфальтобетонного завода в Кировске региону удалось добиться большей эффективности дорожно-строительных работ. Завод стал первым государственным предприятием, открывшимся за последние 50 лет, подчеркнул чиновник. В отличие от старых предприятий ДРСУ, выпускающих в малом объеме асфальтобетон, пригодный в основном для ямочного ремонта, кировский завод производит несколько типов востребованных на рынке асфальтобетонных смесей, включая холодный асфальт. Годовая мощность завода достигает 300 тыс. тонн, что позволяет обеспечивать смесями многие районы Ленобласти. Производственная мощность — до 150 тонн готовой асфальтобетонной смеси в час, или 1,2 тыс. тонн за восьмичасовую смену. Господин Харлашкин заявил, что в ближайшее время в Ленобласти «будет установлено еще три таких завода».

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Дениса Седова, областные власти понимают, что мощностей одного завода не будет хватать на все дорожные стройки Ленобласти, поэтому программа развития дорожного комплекса предполагает открытие таких предприятий на три-четыре соседних района. Стоимость одного завода господин Седов оценил примерно в 100 млн рублей, в зависимости от комплектации и потребностей в видах асфальтобетона в той локации, где предполагается установка завода. Детали открытия трех упомянутых новых предприятий в транспортно-дорожном блоке областной администрации пока не уточняют.

Генеральный директор Ассоциации предприятий дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов положительно оценивает как реорганизацию дорожного комплекса Ленобласти, так и стремление областных властей к централизации поставок стройматериалов. «В советское время все ДРСУ были государственными, и именно в части текущего ремонта и содержания дорог эта схема была эффективной. Мы в свое время выступали за то, чтобы ДРСУ не приватизировались»,— отметил эксперт. В одной государственной структуре заказчикам и подрядчикам ремонтных работ быстрее и удобнее взаимодействовать друг с другом в части проведения финансовых взаиморасчетов, поставок материалов, распределения техники и рабочих, пояснил господин Агафонов. Скорость этого взаимодействия особенно важна при выполнении таких работ, как, например, уборка снега, заметил он.

Александра Тен