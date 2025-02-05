МВД предлагает разрешить использовать наркотики для тренировок служебных собак

МВД предложило разрешить органам внутренних дел, Федеральной таможенной службе и структурам ФСИН хранение наркотических веществ для дрессировки служебных собак. Сейчас для тренировки собак используют имитаторы наркотиков, запах которых создается химическим путем. В ведомстве считают, что искусственно созданный запах отличается от натурального и снижает эффективность подготовки собак.

Проект поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» опубликован на regulation.gov.ru. В текущей редакции закон разрешает использовать психотропные вещества в медицинских, научных и учебных целях, экспертной и оперативно-разыскной деятельности. При этом в законе отсутствует положение об использовании наркотиков в работе со служебными собаками.

В пояснительной записке авторы инициативы сослались на международный и отечественный опыт кинологического обеспечения правоохранительных органов. Он, как утверждается, показывает, что использование натуральных наркотиков для тренировки собак не влияет на их продолжительность жизни и работоспособность. В ведомстве также отметили, что в процессе дрессировки специалисты-кинологи и служебные собаки не контактируют напрямую с психоактивным веществом, а это исключает риск для здоровья кинолога и животного.

Полина Мотызлевская