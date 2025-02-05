Кассация утвердила национализацию

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил в силе решение об обращении в доход государства акций крупнейшего производителя макарон в России — АО «Макфа» и 26 связанных с ним компаний. Активы были изъяты по требованию Генпрокуратуры РФ, обвинившей бенефициаров бизнеса — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова — в нарушении антикоррупционного законодательства. Ответчики намерены обжаловать решение в Верховном Суде РФ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители семьи Юревичей намерены обжаловать решение в Верховном суде РФ

Фото: АО «МАКФА» Представители семьи Юревичей намерены обжаловать решение в Верховном суде РФ

Фото: АО «МАКФА»

В Челябинске Седьмой кассационный суд 5 февраля завершил рассмотрение дела о национализации компании «Макфа». Решение Центрального суда Челябинска от 8 мая 2024 года оставлено без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, как и в судах первой и апелляционной инстанций. Согласно информации на официальном сайте суда, всего поступили 22 кассационные жалобы, в том числе пять от «заинтересованных лиц», 17 — от ответчиков, среди которых иностранные компании, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и члены его семьи, супруга экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова Ирина Белоусова, его дочь и зять Валерия и Максим Чигинцевы.

Представитель господина Юревича и членов его семьи Людмила Айвар сообщила “Ъ-Южный Урал” о намерении обжаловать решение в Верховном суде РФ.

«Конечно, мы планируем идти дальше. Надо все дела завершать до конца»,— сказала госпожа Айвар.

Ранее представители ответчиков указывали на ряд оснований для обжалования судебных актов в кассационном суде. В том числе, это нарушение сроков исковой давности, применение утративших силу положений Гражданского кодекса РФ, отсутствие доказательств о нарушении ответчиками антикоррупционного законодательства, нарушение конституционного принципа подсудности и другие.

Процесс об обращении в доход государства 100% акций АО «Макфа», а также акций и уставных капиталов еще 26 компаний, бенефициарами которых считаются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, инициировала Генеральная прокуратура РФ весной прошлого года. Всего в деле было 47 ответчиков, в том числе семь иностранных компаний и 13 физических лиц.

По данным надзорного ведомства, бывший губернатор и экс-депутат на протяжении многих лет нарушали антикоррупционные запреты и ограничения: работая в органах госвласти, они продолжали владеть и управлять компаниями через родственников и доверенных лиц, используя высокое положение во власти для достижения собственных бизнес-интересов.

8 мая Центральный районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Общая стоимость изъятых активов оценивается в 46 млрд руб. 30 июля 2024 года Челябинский областной суд оставил решение без изменений. Кроме того, в январе этого года Центральный райсуд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев «Макфы» 19,7 млрд руб. Это дивиденды, распределенная прибыль и займы, полученные бенефициарами с 2002 по 2024 годы. В рамках этого дела в пользу государства также было изъято расположенное в Курганской области предприятие по производству полуфабрикатов ООО «Мишкинский продукт». Семья Михаила Юревича предлагала Генпрокуратуре заключить мировое соглашение на сумму 20 млрд руб., но истец отказался.

Компания «Макфа» была создана на базе Челябинской макаронной фабрики, владельцем которой в 1995 году стал Михаил Юревич. С 1997 года предприятие выпускает продукцию под брендом Makfa. В 2001 году было зарегистрировано АО «Макфа». В агропромышленную группу также вошли Челябинский хлебокомбинат №1, екатеринбургский хлебомакаронный комбинат «Смак», Сосновский комбинат хлебопродукции и другие. По данным самой компании, «Макфа» является крупнейшим производителем макаронных изделий и муки в России и входит в первую пятерку в мире. Кроме макарон, холдинг производит крупы, муку, хлеб, зерновые хлопья и смеси для выпечки. В июле 2024 года управляющая компания «Макфы» — ООО «УК “М-групп”» — перешло под управление структур «Россельхозбанка» — «РСХБ-Финанс».

По данным «СПАРК Интерфакс», в 2023 году выручка АО «Макфа» составила 23,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб.

Юлия Гарипова