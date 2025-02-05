Новые владельцы взялись за старое

В Челябинске суд принял к рассмотрению иск национализированной агрофирмы «Ариант» о взыскании с ООО «Консультанты Урала» более 295 млн руб. Коммерческой организацией владеет Елена Кретова, дочь бывшего собственника «Арианта» Александра Аристова. Суд также принял обеспечительные меры и арестовал имущество ответчика в пределах суммы взыскания. В декабре прошлого года иски к компании Елены Кретовой также подали агрофирма «Южная» и «Центр пищевой индустрии — Ариант» (входят в национализированный холдинг). Истцы хотят взыскать с ответчика выданные в прошлом займы и проценты по ним. По мнению экспертов, новые собственники «Арианта» пытаются вернуть средства, которые могли выводиться под видом займов для «Консультантов Урала». Компании нужно доказать, что она вернула деньги или вовсе их не брала, считают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В общей сложности компании национализированного холдинга «Ариант» взыскивают с «Консультантов Урала» 736 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В общей сложности компании национализированного холдинга «Ариант» взыскивают с «Консультантов Урала» 736 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск национализированного ООО «Агрофирма “Ариант”» к компании «Консультанты Урала», которая принадлежит Елене Кретовой, дочери экс-владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова. Истец намерен взыскать с ответчика более 295,7 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

ООО «Консультанты Урала» зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Елена Кретова владеет 100% долей в уставном капитале компании. Организация занимается «арендой и управлением собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом». Генеральным директором является Ирина Голышева. Она же руководит ООО «Группа компаний “Ариант”», которым владеет супруг Елены Кретовой — Александр Кретов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году ООО «Консультанты Урала» получило чистый убыток на сумму 46,9 млн руб. Данных о выручке нет.

По информации пресс-службы суда, исковые требования включают в себя заем в размере 265 млн руб., а также проценты за пользование этими деньгами в 2023–2024 годах на сумму более 30,7 млн руб.

Суд по ходатайству агрохолдинга «Ариант» также принял обеспечительные меры и арестовал все движимое и недвижимое имущество «Консультантов Урала» на сумму взыскания. Иск поступил в суд 3 февраля 2025 года. Предварительное заседание по его рассмотрению запланировано на 12 марта.

Это не первый иск со стороны национализированных предприятий холдинга «Ариант» к компании Елены Кретовой. В начале декабря прошлого года ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» также подало заявление с требованием о взыскании более 12,8 млн руб. с «Консультантов Урала». Согласно судебным документам, это проценты за пользование займом по договору от 18 августа 2021 года. Арбитражный суд Челябинской области принял иск к производству.

Также иск к компании Елены Кретовой предъявила агрофирма «Южная». Она потребовала взыскать с нее более 428,8 млн руб. Эта сумма включает в себя задолженность по договору займа — 354,6 млн руб., проценты за пользование одолженными деньгами и просрочку возврата —74,1 млн руб. Заявление также принято к производству.

Корреспонденту “Ъ-Южный Урал” не удалось получить комментарий от ООО «Консультанты Урала» — телефоны и почта, размещенные в открытом доступе, не работают.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК — Юрия и Людмилы Антиповых, Александра и Людмилы Аристовых, Елены и Александра Кретовых. Среди ответчиков также числились АО «Компания «“Эталон”» и ООО «Группа компаний “Ариант”». В пользу государства были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”». Перечисленные компании перешли под управление «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка). До 2020 года Александр Аристов и Юрий Антипов владели Урало-Сибирской металлургической компанией. В ее состав входили группа компаний «Ариант» и также изъятые Челябинский электрометаллургический комбинат, «Кузнецкие ферросплавы», Серовский завод ферросплавов и другие предприятия.

Юрист Forward Legal Сергей Кокорев предполагает, что заем, который стал предметом спора между агрофирмой «Ариант» и «Консультантами Урала», был внутрикорпоративным, заем предназначался для финансирования второй компании. «Согласно данным сервиса “СПАРК”, обе компании контролировали одни и те же лица до перехода “Арианта“ в собственность государства. Однако “Консультанты Урала” остались у прежних собственников. Новый владелец агрохолдинга теперь занимается сбором дебиторской задолженности. Скорее всего, он считает, что под видом займа происходил вывод средств»,— отметил Сергей Кокорев. По мнению эксперта, истцу нужно доказать, что «Ариант» передал денежные средства на условиях договора займа, а ответчику — подтвердить, что он вернул полученные деньги, или опровергнуть факт заключения соглашения.

Юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев считает, что суд удовлетворит иски агрофирмы «Южной» и холдинга «Ариант», если «Консультанты Урала» не смогут подтвердить исполнение своих обязательств по договорам займа. «Часто ответчики по подобным искам пытаются оспорить договоренность, но в данном случае это маловероятно. Учитывая корпоративный характер займа, суд будет устанавливать только факт исполнения условий договора, а также размер займа, что в итоге определит конечную сумму взыскания»,— заключил Ярослав Ковалев.

Ольга Воробьева