На градус ниже

Число компаний, торгующих алкоголем в регионах Сибири, за четыре года сократилось на 4,3%. С января 2021 года по январь 2025 года с рынка ушли 97 продавцов алкогольной продукции. В лидерах по количеству ликвидаций торгующих организаций — Красноярский край и Новосибирская область. Сокращение числа продавцов аналитики связывают с усилением конкуренции, повышением акцизов и изменением потребительских предпочтений. В ближайшее время этот тренд продолжится, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 63% рынка продажи алкоголя в Сибири занимают индивидуальные предприниматели

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Около 63% рынка продажи алкоголя в Сибири занимают индивидуальные предприниматели

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно исследованию компании «Контур.Фокус», с 2021 по 2025 год количество организаций, осуществляющих продажу алкоголя в Сибирском федеральном округе, сократилось на 4,3% — с 2,2 тыс. до 2,1 тыс. Речь идет об организациях розничной торговли, реализующих крепкие напитки, вина, пиво и другие сорта алкоголя в специализированных магазинах.

В Новосибирской области продажу алкогольных напитков по данным на январь 2025 года осуществляют 430 компаний (количество предприятий с 2021 года не изменилось за счет закрытия старых и появления новых торгующих организаций), в Красноярском крае 422 (уменьшилось на 13,3%), Иркутской области 385 (стало меньше на 8,3%), Алтайском крае 280 (без изменений), Кемеровской области 197 (выросло на 2,6%), Томской области 138 (уменьшилось на 10,9%), Омской области 95 (уменьшилось на 20%), Хакасии 80 (увеличилось на 17,6%), Республике Алтай 59 (увеличилось на 5,3%), Туве 58 (стало больше на 70%).

«На сегодня лидерами по количеству производителей и продавцов алкоголя являются Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область. Однако лишь два последних региона показывают большую долю предприятий с лицензией на продажу»,— комментирует эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности Антон Яковлев. Согласно данным исследования, лишь 431 производитель из 2,1 тыс. имеют лицензии на продажу алкоголя. В частности, в Новосибирской области всего 8% компаний от общего числа имеют лицензии, Алтайском крае — 12%, Республике Тыва — 15%, Омской области — 16%, Кузбассе — 17%, Республике Алтай — 18%, Томской области — 21%, Красноярском крае — 25%.

По словам эксперта, причин, по которым у предприятия нет необходимой лицензии, может быть несколько. Например, компания находится в процессе ликвидации или банкротства, или недавно образовалась и еще в процессе получения лицензии, или ведет деятельность, отличную от декларируемой, или ведет деятельность по продаже алкоголя без лицензии, то есть нелегально.

«Практика показывает, что большая часть компаний без лицензии относится к первой категории (в процессе ликвидации или банкротства). Например, Красноярский край и Новосибирская область — в лидерах по ликвидациям. Значит, в ближайшее время тренд на сокращение торгующих алкоголем организаций в данных регионах продолжится»,— считает Антон Яковлев.

В Красноярском крае с 2021 по 2025 годы ликвидировано 255 компаний, торгующих алкоголем, в Новосибирской области — 234, Алтайском крае — 215, Иркутской области — 194, Томской области — 121, Кемеровской области — 106.

Около 63% рынка продажи алкоголя в Сибири занимают индивидуальные предприниматели (ИП) и только 37% — юрлица. «В последние годы требования к производителям и продавцам алкогольной продукции постоянно ужесточались. Это и акцизная политика, и требования маркировки, и особые требования по транспортировке продукции»,— отмечает Антон Яковлев.

Также на сокращение числа магазинов, реализующих алкоголь, влияет усиление конкуренции со стороны крупных торговых сетей и изменение потребительских предпочтений. В последние годы в России отмечается снижение потребления алкоголя — к 2024 году по сравнению с 2010-м снижение составило более чем в два раза, подсчитала ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии ННЦ наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Анна Лобачева.

В то же время производство спиртосодержащей и алкогольной продукции в Сибири в 2024 году по сравнению с 2021-м выросло на 61%, а по сравнению с 2023-м — на 39%, до 619 тыс. дал. Увеличение произошло в Омской области (рост в три раза), Томской области на 45%, а также в Алтайском крае на 41%. Снизилось производство в Новосибирской области на 58%, Красноярском крае — на 31% и Кемеровской области — на 23%.

Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» и эксперт московского отделения Опоры России Дмитрий Терентьев высказывает другую точку зрения, почему в статистике объемы производства растут, а количество продавцов алкоголя сокращается. По его мнению, в целях корпоративной оптимизации внутри группы компаний одно ООО меняют на другое, что не является реальным уходом с рынка.

«Мы часто видим, что производственные комплексы переходят от одних лиц к другим, таким образом, с точки зрения ЕГРЮЛ производитель «ушел с рынка», но по факту на рынок это никак не повлияло. Как производилось определенное количество алкогольной продукции, так и производится»,— считает он.

Лолита Белова