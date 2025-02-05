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Коммерсантъ FM
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Президент Ирака заверил власти РФ в стремлении расширять партнерство

Президент Ирака Абдел Латиф Рашид заявил, что иракские власти стремятся расширять партнерство с Россией, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на оказавшееся у него в распоряжении сообщение пресс-службы иракского президента.

Абдел Латиф Рашид

Абдел Латиф Рашид

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Абдел Латиф Рашид

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

«Президент Ирака в ответ подчеркнул стремление его страны укреплять двустороннее сотрудничество и расширять горизонты партнерства для служения общим интересам»,— говорится в сообщении по итогам переговоров иракского лидера с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, который ранее прибыл в иракскую столицу с визитом (цитата по «РИА Новости»).

Как пишет агентство, российский дипломат, в свою очередь, указал на «стремление РФ к укреплению дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами в различных областях».

В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Ирака на полях Дохийского форума в столице Катара. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обострение в Сирии.

6 февраля 2023 года Сергей Лавров находился с визитом в Ираке. В ходе переговоров с иракскими властями господин Лавров призвал Багдад отказаться от американской валюты в международных расчетах и сделать выбор в пользу «надежных партнеров», в том числе РФ и Китая.

Подробнее об итогах визита Сергея Лаврова в Багдад — в материале «Ъ» «В Ираке не обошлось без колебаний».

Анастасия Домбицкая

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