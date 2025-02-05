Смольный изымает 21 участок в Шушарах для реконструкции Новгородского проспекта

Правительство Санкт-Петербурга изымает 21 участок в Шушарах для реконструкции участка Новгородского проспекта от Пушкинской улицы до Шушарской дороги. Судя по опубликованному постановлению, ремонт будет реализован в рамках строительства трамвайной линии от станции метро «Купчино» до микрорайона Славянка.

Площадь самой большой изымаемой территории 4680 кв. метров — Новгородский проспект, участок 27. На изъятие участков для государственных нужд Петербурга дается десять дней в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Ранее «Ъ» писал, что для строительства ВСМ в Петербурге изымают 14 участков и 11 зданий.

Татьяна Титаева