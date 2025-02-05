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Из Ростова вывезли пять тысяч кубометров снега

В ночь на 5 февраля коммунальные службы Ростова вывезли собранный снег, а также сформировали снежные валы на дорогах и очистили тротуары. Объем вывезенного снега составил почти 5 тыс. кубометров — написал глава администрации Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уточняется, что заместитель главы по ЖКХ регулярно информирует о состоянии улично-дорожной сети и проводимых работах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростове-на-Дону из-за непогоды введен режим повышенной готовности.

Снежана Стодольская

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