Из Ростова вывезли пять тысяч кубометров снега

В ночь на 5 февраля коммунальные службы Ростова вывезли собранный снег, а также сформировали снежные валы на дорогах и очистили тротуары. Объем вывезенного снега составил почти 5 тыс. кубометров — написал глава администрации Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уточняется, что заместитель главы по ЖКХ регулярно информирует о состоянии улично-дорожной сети и проводимых работах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростове-на-Дону из-за непогоды введен режим повышенной готовности.

Снежана Стодольская