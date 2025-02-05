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Нижегородская фармация станет центром обслуживания медоборудования

На базе госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ, единственный поставщик лекарств в медучреждения региона) создадут инженерно-техническую службу для ремонта и обслуживания медицинского оборудования. Об этом сообщили в нижегородском заксобрании по итогам совещания о проблемах обслуживания медтехники.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последние годы расходы на сервис медицинского оборудования приблизились к 1,5 млрд руб., что свидетельствует о неэффективности системы обслуживания, отметили в заксобрании. Ремонты длятся долго и стоят дорого, также региону не хватает квалифицированных специалистов для диагностики поломок.

Сервисная служба на базе НОФ должна на две недели сократить сроки ремонтов «тяжелого» оборудования и внедрить систему мониторинга его износа, сформировать склад запчастей и оптимизировать логистику. Также специалисты НОФ будут обучать персонал совместно с НГТУ.

Гендиректор НОФ Павел Ястребов добавил, что новая структура сократит сервисные затраты за счет фиксированных цен и исключит посредников. Это позволит увеличить объемы медицинской помощи и сократить простои техники. Ожидается, что инженерная служба НОФ начнет работать до конца 2025 года.

Владимир Зубарев

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