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В Петербурге на четверть увеличилось количество легальных перевозчиков в сфере такси

По итогам прошедшего года в реестр легковых такси Петербурга было внесено 24 500 новых машин — почти на 40% больше, чем в 2023 году. В настоящий момент в реестре насчитывается 61 624 транспортных средства. Такие цифры 5 февраля назвали в пресс-службе Смольного.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2024 году разрешения получили 150 новых индивидуальных предпринимателей и 824 самозанятых таксистов. Таким образом количество легальных перевозчиков в городе увеличилось на 25,4%. К началу 2025 года средний возраст автомобилей, включенных в реестр легковых такси Петербурга, снизился до 3,6 лет.

При этом в текущем году власти Петербурга планируют перевести работу легковых такси на новую региональную информационную систему. В Смольном полагают, что она позволит уменьшить сроки рассмотрения заявлений и документов, снизить административные барьеры для профильного бизнеса, а также обеспечить сбор и анализ всех данных о перевозках.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в аэропорту Пулково может остаться всего два места для заказа такси. Соответствующее предложение подготовил городской комитет по транспорту.

Андрей Цедрик

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