«Канцерогенный» тальк Johnson & Johnson изучат в британском суде

Более 3500 потребителей в Великобритании готовятся подать коллективный иск в отношении американской компании Johnson & Johnson (J&J). Истцы обвиняют ее в производстве и продаже тальковой присыпки, зная, что она вызывает рак. Как отмечает The Guardian, это первый иск к J&J по этим обвинениям в Великобритании и он может стать крупнейшим в отношении фармацевтических компаний за всю историю Англии и Уэльса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / Reuters Фото: Lucas Jackson / Reuters

Как утверждают адвокаты фирмы KP Law, представляющие интересы истцов, в J&J еще с 70-х годов прошлого века знали, что в выпускаемой ими гигиенической присыпке содержится асбест. Однако производитель не размещал на своей продукции никаких предупреждений об этом и продолжал ее продавать в Великобритании вплоть до 2022 года. Среди истцов немало родственников тех, у кого на фоне использования присыпки диагностировали рак, который стал причиной смерти. Большинство случаев связано с раком яичников, менее многочисленны случаи мезотелиомы и перитонеального рака.

J&J уже выступает ответчиком по многочисленным искам больных онкологическими заболеваниями в США, где продажи присыпки были остановлены в 2020 году. В мае 2024 года компания предложила урегулировать претензии почти 60 тыс. потребителей, предложив компенсацию в размере $6,475 млрд. При этом компания продолжает отрицать, что ее продукция содержит канцерогены.

Алена Миклашевская