Южный дом усадьбы Судаковых в Уфе выставили на торги за рубль

Мэрия Уфы приватизирует объект культурного наследия регионального значения Южный дом усадьбы Судаковых. Особняк, расположенный на улице Аксакова, выставлен на торги на начальной цене 1 руб. Кадастровая стоимость объекта составляет 2,2 млн руб. Торги проводятся на повышение с шагом 5% от кадастровой стоимости, что составляетт 111 тыс. руб.

Одноэтажное кирпичное здание площадью 159,8 кв. м построено в начале XX века в усадьбе мещан Судаковых. После часть его помещений стала использоваться под жилье, в остальных разместились торговые склады и лавка. В 1920-е годы объект находился в собственности Надежды Державиной и Анны Судаковой, сдавался в аренду, в 1930-е годы перешел в коммунальный фонд. В здании провели перепланировку под квартиры.

Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Новому собственнику предоставят в аренду земельный участок под зданием. Покупатель должен будет отреставрировать особняк и приспособить к современному использованию в течение трех лет с момента регистрации права собственности.

Наталья Балыкова