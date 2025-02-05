«Ателье стилизовало микрокар под фургон Citroen Type H середины XX века»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как образ небольшой машинки используется в автомире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caselani Фото: Caselani

Все-таки существовать в рамках большого автомобильного концерна выгодно по многим обстоятельствам. Это, в частности, возможность унификации отдельных узлов и агрегатов, а значит, экономия. Например, внутри концерна Stellantis многие модели Opel имеют общую конструкцию и детали с моделями марки Peugeot. Ну это легко себе представить. А как вам унификация внедорожников марки Jeep с Fiat? Представить сложно, но такое тоже есть. И выгода, кстати, не только в конструктивной, но и в имиджевой составляющей. Попробуйте, например, реализовать в своем продукте какие-то удачные стилистические приемы, примененные в старой модели кого-то из конкурентов, и вам сразу дадут по рукам посредством судебного иска о нарушении авторских прав. И быть внутри того же Stellantis в этом контексте опять же выгодно — в концерн входят 15 брендов, пользуйся чем хочешь.

На последнем Женевском автосалоне до пандемии COVID-19, в марте 2019 года, наверное, самый большой интерес у публики вызвал Citroen Ami, маленький электрокар от концерна Stellantis. Одинаковый что спереди, что сзади, как Тяни-Толкай. В следующем году он стал серийной моделью, и с тех пор в каком только новом образе не представал. И как Opel Rocks, и как Fiat Topolino, каждый раз удачно реализуя в облике дизайнерские находки упомянутых марок.

На днях одной из самых обсуждаемых автомобильных тем в Сети стала новая работа, «донором» для которой послужил Citroen Ami. Итальянское кузовное ателье Сaselani стилизовало микрокар под фургон Citroen Type H середины XX века. Вы наверняка видели эту культовую французскую машину с боками из рифленого железа как минимум на картинках. Можно купить готовый Type-Ami, а можно за €5 тыс приобрести набор деталей для самостоятельного превращения обычного Ami в ностальжи-кар. Остается надеяться, что когда-нибудь похожий набор деталей будет выпущен для превращения внешности современного китайского «Москвича» во что-то похожее на «Москвич-403» или «Москвич-412»

Дмитрий Гронский