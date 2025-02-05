Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин передал на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, следует из списка правовых актов на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению президента, документ представит парламентариям замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года»,— говорится в тексте правового акта.

Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией был подписан лидерами двух государств 6 декабря 2024 года. В договоре прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств, а также положения о размещении тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. В тексте договора учтена и обновленная ядерная доктрина, которую Владимир Путин утвердил 19 ноября. Предполагается, что ядерный ответ России возможен при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства.

О визите Владимира Путина в Минск — в репортаже Андрея Колесникова «Комплексы полноценности средней дальности».

Анастасия Домбицкая