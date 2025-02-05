Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин передал на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, следует из списка правовых актов на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению президента, документ представит парламентариям замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года»,— говорится в тексте правового акта.
Договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией был подписан лидерами двух государств 6 декабря 2024 года. В договоре прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств, а также положения о размещении тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. В тексте договора учтена и обновленная ядерная доктрина, которую Владимир Путин утвердил 19 ноября. Предполагается, что ядерный ответ России возможен при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства.
О визите Владимира Путина в Минск — в репортаже Андрея Колесникова «Комплексы полноценности средней дальности».