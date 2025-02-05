В Крыму задержали вербовщиков террористической организации

В Крыму задержали пятерых членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным спецслужбы, законспирированная ячейка состояла из пяти граждан РФ.

Задержанных обвиняют в распространении среди крымских мусульман идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, а также в вербовке новых сторонников. По месту жительства задержанных, сообщают в ЦОС ФСБ, обнаружили значительное количество запрещенных пропагандистских материалов. «Возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются»,— уточнили представители российской спецслужбы.

По данным источников «Ъ», задержаны Эмир Куртнезиров, Абибулла Сметляев, Рустем Мустафаев, Мырзаали Тажибаев и Бахтияр Аблаев из Джанкойского района Крыма. Напомним, отца одного из фигурантов — имама Ремзи Куртнезирова — и его знакомых задержали весной прошлого года по аналогичному обвинению. Сейчас он находится под домашним арестом.

Александр Дремлюгин, Симферополь