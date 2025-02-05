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Депутат ярославской облдумы написал заявление о сложении полномочий

Депутат Ярославской областной думы Ярослав Шилов написал заявление о сложении полномочий. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в заксобрании.

Ярослав Шилов

Ярослав Шилов

Фото: Правительство Ярославской области

Ярослав Шилов

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 февраля губернатор Михаил Евраев рассказал о назначении господина Шилова исполняющим обязанности главы Борисоглебского района. В областной думе депутат представляет партию «Новые люди», он был избран по партийным спискам.

Его место может занять Дмитрий Гордеев 1984 года рождения, который на выборах 2023 года был в одной территориальной группе вместе с Ярославом Шиловым. На момент выборов господин Гордеев, как сообщали в партии, являлся начальником автоматного производства тутаевского АО «Метиз». Если Дмитрий Гордеев откажется от мандата, нового депутата областной думы назначит реготделение партии.

Антон Голицын

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