30-летний депутат от «Новых людей» возглавил район Ярославской области

Исполняющим обязанности главы Борисоглебского района Ярославской области назначен депутат областной думы Ярослав Шилов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Глава района Айнаш Кислякова «завершила свою работу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Шилов

Фото: Правительство Ярославской области Ярослав Шилов

Фото: Правительство Ярославской области

Господину Шилову 30 лет. В 2023 году он был избран депутатом областной думы от партии «Новые люди», некоторое время возглавлял региональное отделение партии. Как сообщил Михаил Евраев, новый руководитель района имеет высшее юридическое образование, в 2023 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

«Уверен, молодость, энергия, инициативность помогут ему успешно выполнять поставленные задачи по развитию района, а мы со стороны правительства региона всегда поддержим»,— написал Михаил Евраев.

Ярослав Шилов является племянником Александра Шилова, заместителя губернатора в 2013-2015 годах и депутата Ярославской областной думы 5-го созыва от ЛДПР.

Михаил Евраев поблагодарил за работу Айнаш Кислякову, возглавлявшую Борисоглебский муниципальный район с 2022 года.

Антон Голицын