Апелляция смягчила наказание бывшему свидетелю по делу краевого вице-премьера

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателя Эдуарда Егояна. В ноябре 2024 года Ленинский райсуд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого суда, решением апелляции срок лишения свободы господину Егояну был уменьшен до двух лет. Наказание в виде штрафа было оставлено в силе, осужденный оплатил его после приговора первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фигурантом уголовного дела Эдуард Егоян стал в 2022 году. Ему вменялось хищение более 4 млн руб. при выполнении контракта на ремонт автомобильных дорог, который был заключен между ООО «Капиталстрой» и МКУ «Благоустройство Индустриального района» в 2019 году. По версии силовиков, при выполнении работ использовались более дешевые материалы, чем было предусмотрено контрактом. Ущерб подозреваемый погасил на стадии предварительного следствия.

Стоит отметить, что бизнесмен был одним из свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Пермского края Романа Кокшарова. Как установил суд, фактически Эдуард Егоян управлял ООО «ДСК “Магистраль”», которое контролировалось господином Кокшаровым. В 2021 году экс-зампредседателя правительства был приговорен к двум годам лишения свободы условно.