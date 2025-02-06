Честный VAR

После очередного отчета Комиссии по рассмотрению ключевых спорных моментов матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) выяснилось, что в текущем сезоне достигнут существенный прогресс в работе видеоассистентов рефери (VAR): количество допущенных ими ошибок снизилось более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого первенства. Между тем АПЛ приблизилась к внедрению еще одной уже известной и опробованной в других странах и на международных турнирах технологии — системы полуавтоматического определения офсайдов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во вторник вечером вещательная корпорация BBC сообщила, что Английская премьер-лига отчиталась об улучшениях работы VAR. Положительную динамику отметила Комиссия по рассмотрению ключевых спорных моментов матчей, учрежденная АПЛ три года назад для независимой оценки решений арбитров, которые могут повлиять на ход игры, то есть тех, которые касаются назначения пенальти, определения положения «вне игры», удаления игроков.

Изучив работу судей в первых 239 матчах сезона, орган пришел к выводу, что VAR допустил 13 ошибок. На той же отсечке в прошлом первенстве их было 20. Точность работы VAR, по подсчетам комиссии, за год выросла с 95,7% до 96,4%.

Четыре ошибки из числа обнаруженных — неверные решения в результате вмешательства VAR (всего вмешательств было 70). Две из них напрямую повлияли на исходы матчей. Во втором туре «Борнмут» лишился победного гола в матче против «Ньюкасла» (1:1). В девятом туре «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест-Хэму» (1:2) из-за неправильно назначенного пенальти и вслед за поражением уволил с поста главного тренера Эрика тен Хага.

Остальные девять ошибок — случаи, когда VAR должен был подстраховать главного судью, но не сделал этого. BBC сообщает, что перечислить такие эпизоды в АПЛ отказались. При этом их список доступен на сайте американского телеканала ESPN. Немного смущает то, что в него не попал момент с удалением игрока «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли в недавней встрече против «Вулвергемптона». Ведь Футбольная ассоциация Англии отменила назначенную Льюису-Скелли трехматчевую дисквалификацию, признав, что красная карточка была показана 18-летнему хавбеку неверно. Отсутствие же в списке других эпизодов, вызвавших резонанс в футбольной среде (а таких можно наскрести с десяток), не удивляет. Обычно АПЛ комментирует все спорные моменты по горячим следам и находит решениям рефери объяснения, пусть и далеко не всегда убедительные.

Прогресс в работе VAR был отмечен профильной комиссией примерно через полгода после масштабной дискуссии о необходимости отказа от использования технологии в матчах английского чемпионата. Весной «Вулвергемптон» организовал соответствующее голосование среди клубов высшего дивизиона. Прошло оно в начале лета, но никто, кроме инициатора, в поддержку этой достаточно радикальной идеи не высказался (для отмены VAR требовалось 14 голосов из 20).

Также из материала BBC стало известно, что АПЛ приблизилась к введению еще одной технологии — системы полуавтоматического определения офсайдов. Она избавит судей от необходимости «рисовать офсайдные линии» вручную и значительно ускорит процесс принятия решений.

Первоначально в АПЛ собирались запустить эту систему осенью 2024 года. Однако лига отложила ее внедрение, поскольку «не была полностью удовлетворена» ее работой. Теперь спортивный директор организации Тони Скоулз рассказал о «существенных улучшениях» и допустил, что технологию увидят в деле до финиша нынешнего первенства.

Англия может стать третьей европейской страной, в которой будет использоваться подобная система. Раньше всего ее стали применять в чемпионате Италии, затем — в чемпионате Испании. Претензии к ее точности были в обеих странах. Более совершенная версия применяется Международной федерацией футбола (FIFA) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в матчах своих соревнований (в частности, чемпионатов мира и Лиги чемпионов). Снизить погрешность позволяет встроенный в мяч чип. Патент на эту инновацию принадлежит компании Adidas, которая не является поставщиком мячей ни одной из лиг, входящих в «большую пятерку» (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).

Роман Левищев