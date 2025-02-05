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Комитет по соцполитике заксобрания поддержал законопроект о расширении поддержки детского отдыха

Комитет по социальной политике Законодательного собрания Пермского края поддержал законопроект о расширении мер поддержки для отдыха и оздоровления детей, внесенный в краевой парламент губернатором Дмитрием Махониным.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин, законопроект предусматривает организацию бесплатного питания детей не только в лагерях с дневным пребыванием, но и в детских лагерях труда и отдыха для подростков. Эта мера коснется более 2 тыс. детей. В документе также прописаны меры по поддержке семей участников специальной военной операции (СВО). Дети, один из родителей которых является участником СВО, смогут получить поддержку на приобретение путевки в размере 100% от ее расчетной стоимости при условии признания семьи нуждающейся в предоставлении мер соцподдержки. При этом доход родителя, принимающего участие в СВО, учитываться не будет; дети, один из родителей которых погиб в ходе СВО, смогут получить компенсацию на приобретение путевки в размере 100% от ее расчетной стоимости без учета принципа нуждаемости.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании краевого парламента.

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