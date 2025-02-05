В Воронежской области на треть снизилось количество договоров долевого участия

В 2024 году в Воронежской области зарегистрировали 12 382 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это на 27,7% меньше, чем в 2023-м (17 126). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном управлении Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего таких договоров было заключено в июне — 1 844. Как отмечают в Росреестре, после отмены программы льготной ипотеки с 1 июля, рынок первичной недвижимости Воронежской области «начал испытывать колебания и постепенно пошел на спад». Жители региона снова начали проявлять активность под конец года — в ноябре и декабре было заключено 1 380 и 1 218 договоров соответственно.

При оформлении 11 742 ДДУ использовались счета эскроу, 8 077 — средства ипотечных кредитов.

За прошлый год по договору купли-продажи было зарегистрировано 52 615 прав, в том числе 18 746 на основании договоров долевого участия.

Как менялись цены на жилье в макрорегионе перед завершением программы льготной ипотеки — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ставка сыграла».

Алина Морозова