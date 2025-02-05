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Коммерсантъ FM
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Пекин осудил решение Почтовой службы США приостановить прием посылок из Китая

МИД Китая осуждает решение Почтовой службы США (USPS) приостановить прием посылок из Китая. Об этом пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзянь заявил на брифинге в среду. Он призвал США «прекратить необоснованное подавление деятельности китайских компаний».

Фото: Nam Y. Huh / AP, Nam Y. Huh / AP Photo / AP

Фото: Nam Y. Huh / AP, Nam Y. Huh / AP Photo / AP

«По принципиальным соображениям хотел бы отметить, что мы призываем США прекратить политизировать торгово-экономические вопросы и использовать их в качестве инструментов (давления.— "Ъ"), а также прекратить необоснованное подавление деятельности китайских компаний»,— заявил Линь Цзянь (цитата по AFP).

Во вторник Почтовая служба США объявила, что «временно приостанавливает» прием посылок из Китая и Гонконга «до дальнейшего уведомления». Решение было принято на фоне вступления в силу указа президента США Дональда Трампа о введении дополнительных десятипроцентных пошлин на все товары из Китая.

1 февраля господин Трамп объявил о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Ставка для товаров из Китая установлена на уровне 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальную продукцию. Вчера, 4 февраля, Китай ввел пошлины в 10% на нефть и сельскохозяйственную технику из США, а американские уголь и СПГ решил облагать 15-процентными пошлинами. В КНР назвали эти контрмеры справедливыми и законными.

Подробнее о торговой войне Пекина и Вашингтона — в материале «Ъ» «Китай ответил пошлинами».

Анастасия Домбицкая

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