На Дону из-за непогоды введен режим повышенной готовности
В Ростовской области в условиях неблагоприятных погодных условий было объявлено о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».
Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ
Компания продолжает восстанавливать электроснабжение после непогоды, которая привела к аварийному отключению линий. Налипание мокрого снега и падение деревьев на линии электропередачи вывели из строя 21 линию напряжением 6-10 кВ.
Для устранения повреждений задействована 41 аварийная бригада в количестве 128 человек и 42 единицы спецтехники. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения всех отключенных потребителей.
Ранее «Ъ» писал, что жители в центре Ростова остались без света.