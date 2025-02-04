На Дону из-за непогоды введен режим повышенной готовности

В Ростовской области в условиях неблагоприятных погодных условий было объявлено о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

Компания продолжает восстанавливать электроснабжение после непогоды, которая привела к аварийному отключению линий. Налипание мокрого снега и падение деревьев на линии электропередачи вывели из строя 21 линию напряжением 6-10 кВ.

Для устранения повреждений задействована 41 аварийная бригада в количестве 128 человек и 42 единицы спецтехники. Энергетики работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения всех отключенных потребителей.

Ранее «Ъ» писал, что жители в центре Ростова остались без света.

Снежана Стодольская