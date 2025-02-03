Христианские демократы выбирают альтернативный путь

Партийный съезд Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине проходит под крики протестующих: решение лидера партии и кандидата в канцлеры Фридриха Мерца провести в Бундестаге антимиграционные инициативы при поддержке правопопулистов из «Альтернативы для Германии» (АдГ) привело к скандалу, который может стоить политику почти гарантированного места у руля немецкой политики или как минимум затруднить поиск союзников по коалиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии ХДС и главный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Лидер партии ХДС и главный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Накануне съезда ряд немецких СМИ получили проект «Программы неотложных действий» из 15 пунктов, который вынесут на рассмотрение 1001 делегата. Документ представляет собой выжимку предвыборной программы партии и разделен на два тематических блока: девять пунктов посвящены экономическим вопросам, еще шесть — проблеме незаконной миграции. В них входят и спорные предложения господина Мерца, включая установление пограничного контроля и депортацию нелегалов, которые уже были включены в ранее принятую Бундестагом резолюцию.

Документ, принятый в среду при поддержке АдГ и свободных демократов (СвДП), лишь призывал правительство к действиям, в то время как аналогичный законопроект блока христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) уже предлагал конкретные шаги.

Вопреки ожиданиям Мерца, инициатива не прошла в немецком парламенте. Причиной тому стало отсутствие 12 депутатов от христианских демократов — остальные члены блока законопроект поддержали.К такому результату привела волна критики, обрушившаяся на Мерца и ХДС после принятия резолюции благодаря поддержке АдГ, что стало первым прецедентом сотрудничества с правопопулистами на федеральном уровне в послевоенной Германии.

Однако на местном уровне ХДС перешли черту годами ранее: так, в феврале 2020 года христианские демократы совместно с депутатами от «Альтернативы» выбрали компромиссного кандидата на пост премьер-министра федеральной земли Тюрингия, проголосовав в ландтаге (земельный парламент) за Томаса Кеммериха от СвДП. Ангела Меркель, занимавшая на тот момент пост канцлера ФРГ, назвала итог голосования «плохим днем для демократии» и призвала отменить результаты выборов. Тогда она обвинила собственную партию в том, что она нарушила основополагающее правило, предусматривающее отказ от сотрудничества с правыми силами.

Итогом таких действий стал внутрипартийный раскол, отказ «преемницы» Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр от выдвижения кандидатуры на пост канцлера, бесславный проигрыш на выборах 2021 года, уход в оппозицию и, конечно, новые выборы в Тюрингии.

Приведет ли новый скандал к таким же драматическим последствиям, станет яснее по итогам партийного съезда.Пока что как внутри самой ХДС, так и в «сестринской» ХСС доминирует тренд на консолидацию сил вокруг Фридриха Мерца. Так, публичное осуждение Ангелой Меркель действий лидера христианских демократов, которое критики расценивают как демонстрацию глубокого внутрипартийного раскола, отпугнуло от повторной поддержки в Бундестаге антимигрантских инициатив Мерца лишь 12 депутатов от ХДС.

Лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер поддержал своего коллегу. Поддержку позиции Мерца внутри партии подтвердил и генсек ХДС Карстен Линнеман, по словам которого, в случае прихода к власти партия намерена реализовать антимигрантские инициативы к лету 2025 года. «Мы приглашаем (присоединиться.— “Ъ”) всех, кто хочет сотрудничать, а тех, кто не хочет, не приглашаем. Мы идем по этому пути очень твердо и очень четко»,— сказал Линнеман. Против выступили премьеры Северного Рейна—Вестфалии Хендрик Вюст и Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер, а также известный журналист Мишель Фридман, который демонстративно отказался от своего партийного билета.

Начиная с субботы по всей Германии прошли многочисленные протесты: если в относительно небольших городах, таких как Саарбрюккен, Бонн и Киль, число демонстрантов колебалось от 9 тыс. до 15 тыс., то в Берлине к зданию Рейхстага вышли более 160 тыс. человек, которые колонной прошли до дома Конрада Аденауэра, штаб-квартиры партии ХДС, призывая ее лидера Мерца «постыдиться». Новая масштабная акция была назначена и в день съезда христианских демократов.

Выступая в защиту своей позиции, Мерц подчеркивал, что ни он, ни христианские демократы не будут работать с АдГ. При этом кандидат в канцлеры признавал, что принять антимигрантскую резолюцию в Бундестаге было бы невозможно без голосов крайне правых.

В воскресном интервью газете Bild am Sonntag политик подчеркнул, что не намерен отказываться от своих идей в случае, если придет к власти по итогам досрочных выборов 23 февраля. «Я даю избирателям в Германии гарантию того, что произойдет реальный разворот в экономической политике и политике предоставления убежища»,— заявил он.

Продолжение продвижения антимиграционной повестки пока существенным образом не повлияло на уровень поддержки блока христианских и социальных демократов. Так, результаты опросов института изучения общественного мнения Insa показывают, что ХДС/ХСС по состоянию на 1 февраля имеют те же 30%, что и до скандального голосования в Бундестаге 25 января. Существенно не изменились рейтинги и других политических сил.

Блок ХДС/ХСС продолжает лидировать, второй идет «Альтернатива» с 22% поддержки избирателей.

Замыкают тройку социал-демократы (СДПГ) с 17% голосов. Гарантированно пройдут в парламент и «Зеленые» с 12% голосов. «Союз Сары Вагенкнехт» набирает 6% и пока преодолевает пятипроцентную планку, в то время как свободные демократы и «Левые» остаются среди аутсайдеров с показателем 4%.

При таком раскладе наиболее вероятными союзниками по коалиции для ХДС/ХСС могли бы стать уже привычные им СДПГ или «Зеленые» (в самом блоке пока не заявляли о своих предпочтениях). Однако обе партии выступают против изменения миграционной политики и отвергают возможность принятия каких-либо решений при поддержке АдГ, что может существенно затруднить продвижение любых инициатив Мерца в этой области. Так, лидер социал-демократов и действующий канцлер Олаф Шольц поставил под сомнение возможность сотрудничества с Мерцем, обвинив лидера ХДС в том, что он решил «сыграть в азартную игру», и заявив о том, что больше не может ему доверять.

При этом, по словам Шольца, возможность договориться все еще остается. Кандидат в канцлеры от «Зеленых» и вице-канцлер Роберт Хабек выступил еще резче, призвав к дисквалификации лидера ХДС в качестве кандидата в канцлеры. Впрочем, он довольно быстро смягчил свою позицию, заявив о возможности сотрудничества с главной оппозиционной силой при условии, что Мерц признает совместное с АдГ голосование ошибкой и принесет извинения.

Вероника Вишнякова