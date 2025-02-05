На обслуживание газона стадиона «Нижний Новгород» потратят 14,6 млн рублей

Госпредприятие «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» 4 февраля объявило конкурс в электронной форме на сервисное обслуживание натурального газона футбольного поля стадиона «Нижний Новгород». По информации с сайта госзакупок, начальная стоимость составляет 14,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итоги конкурса подведут 13 февраля. Исполнитель должен будет обслуживать поле с марта по декабрь 2025 года. В перечень работ входят, в том числе, нанесение и смыв разметки. Также в этом году предусмотрена реновация натурального газона, включающая посев семян газонных трав не менее 800 кг.

Всего в 2025 году на стадионе предполагается не более 30 спортивных мероприятий.

Галина Шамберина