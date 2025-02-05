Установлены лица, причастные к тушению Вечного огня в Березниках

Глава Березников Алексей Казаченко прокомментировал инцидент, произошедший в минувшую субботу на мемориале Победы. «Правонарушители установлены – две малолетние школьницы. Подростки раскаялись в поступке», - написал господин Казаченко в своем telegram-канале.Он отметил также, что сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели с ними беседы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран telegram-канал Алексея Казаченко

telegram-канал Алексея Казаченко



По данным СУ СКР по Пермскому краю, следственным отделом проводится процессуальная проверка по информации о подростках, потушивших Вечный огонь, расположенном на территории Березников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.